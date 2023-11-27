Скончался актер сериалов «Невский» и «Великолепная пятерка» Евгений Шепелевич

Умер российский актер Евгений Шепелевич. Актер скончался на 39-м году жизни, передает kino-teatr.ru.



Сообщается, что артист скончался 20 ноября. Причины смерти артиста не уточняются.



Евгений Шепелевич снимался в сериалах «Литейный, 4», «Невский», «Высокие ставки», «Подсудимый», «Великолепная пятерка», «Шпион № 1».



Евгений Шепелевич родился 16 августа 1985 года в Нижегородской области. Актерскую карьеру Шепелевич начал в 2008 году. На экранах артист дебютировал в криминальном шоу «Литейный». В творческом багаже актера роли в девяти проектах.









Фото: кадр из фильма