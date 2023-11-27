Скончался актер сериалов «Невский» и «Великолепная пятерка» Евгений Шепелевич

Строительство павильона планируют завершить в 2027 году.
Музей Алларда Пирсона сообщил, что передал Киеву коллекцию скифского золота.
Артист скончался 20 ноября.
Рекосевич ушел из жизни 26 ноября в результате продолжительной болезни.
Режиссером выступит Анастасия Денисова.
Строительство павильона планируют завершить в 2027 году.
Музей Алларда Пирсона сообщил, что передал Киеву коллекцию скифского золота.
Артист скончался 20 ноября.
Рекосевич ушел из жизни 26 ноября в результате продолжительной болезни.
Режиссером выступит Анастасия Денисова.
По словам Дмитрия Пескова, культурные ценности под общим названием «скифское золото» принадлежат Кры...
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27.11.2023