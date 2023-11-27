В России снимут фильм о детстве Шерлока Холмса

В России снимут картину о детстве будущего сыщика Шерлока Холмса. Проект был представлен на фестивале «Читка 2.0», передает film.ru.



Отмечается, что в основу проекта ляжет книга «Мальчик Шерлок Холмс» российского писателя Михаила Зайцева. Режиссером выступит Анастасия Денисова.



«Я хочу сделать акцент на дружбе и на величайшем противостоянии двух бывших друзей — Шерлока Холмса и Джеймса Мориарти», — рассказала постановщица.



В книге, отмечает издание, Шерлок приезжает на каникулы в Россию, где узнает, что в Петербурге находится недавно украденное из Лондона ожерелье. Шерлока Холмса подставляет Мориарти, который подкидывает ему драгоценность.



Подробная информация о производстве проекта пока неизвестна.









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