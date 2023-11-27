В Кремле отреагировали на передачу Киеву скифского золота

27.11.2023
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал передачу Киеву скифского золота, принадлежащего Крыму, передает ТАСС.
По словам Пескова, культурные ценности под общим названием «скифское золото» принадлежат Крыму и должны храниться там.
«Оно (скифское золото — прим. ред.) принадлежит Крыму. И должно быть там», — сказал Песков.
Ранее Государственная таможенная служба Украины сообщила о том, что в Киеве таможня приступила к оформлению
«скифского золота». Сообщалось, что грузовик с 2694 кг культурных ценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Специалисты проведут процедуру идентификации предметов коллекции в сокровищнице национального музея Украины.
Фото: скриншот видео Россия 1