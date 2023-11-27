Более 2,8 млн книг закуплено для российских библиотек в рамках нацпроекта «Культура»

В рамках нацпроекта «Культура» для модельных библиотек было закуплено более 2,8 млн новых книг.



Об этом рассказала статс-секретарь — заместитель министра культуры России Надежда Преподобная в рамках рабочей поездки в Самарскую область, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Нацпроект «Культура» реализуется в России с 2019 года. В рамках проекта по модельному стандарту модернизируются муниципальные библиотеки, обновляется и пополняется книжный фонд.



Всего с 2019 по конец 2023 года будет модернизировано 1080 модельных муниципальных библиотек по всей стране. Уже мы обновили 1050 учреждений. При этом министерство уделило большое внимание не только модернизации, дизайну и цифровизации библиотек, но и, конечно, обновлению книжного фонда. Всего в рамках нацпроекта для модельных библиотек было закуплено более 2,8 млн новых книг«, — приводит ведомство слова Надежды Преподобной.



Отмечается, что фонды модернизированных библиотек Самарской области пополнились более чем на 53 тысячи экземпляров печатных изданий. Общее число муниципальных библиотек, переоснащенных в регионе по модельному стандарту, составило 32.



До конца года в рамках нацпроекта «Культура» в России будет модернизировано 1080 муниципальных библиотек, в том числе учреждений в новых регионах страны.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России