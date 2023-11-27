В Музее Победы откроется художественная выставка «Преемники. По стопам отцов»

Музей Победы анонсировал художественную выставку «Преемники. По стопам отцов».



Проект посвящен творчеству известных художественных деятелей и познакомит с картинами из собрания Музея Победы и частных коллекций. Вернисаж пройдет в Международный день художников, 8 декабря.



В экспозиции представлены около 70 живописных полотен. В их числе работы творческих кланов Пластовых, Лактионовых, Белых, Горских-Чернышевых, Ткачевых, Богатыревых, Коршуновых и др.



«Произведения мастеров старшего поколения уже давно стали классикой, их картины мы знаем еще со страниц школьных учебников, а молодые представители династий — достойно продолжают традиции советской реалистической школы», — рассказали в музее.



Посетить выставку можно до 20 марта 2024 года.









Фото: пресс-служба Музея Победы