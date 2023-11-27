Директор ГМИИ им. Пушкина заявила, что отмена русской культуры уходит в прошлое

27.11.2023
Отмена российской культуры уходит в прошлое.
Такое мнение высказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева.
«Я думаю, что культура отмены потихонечку уходит в прошлое. Это понятно и по тону, которым с нами говорят коллеги. До недавнего времени их тон был другим, я бы так назвала, не буду уточнять. Сейчас ситуация меняется», — приводит слова Елизаветы Лихачевой агентство
ТАСС.
По словам руководителя, коллегам на Западе приходится сложнее, так как они вынужденно закрыты для общения.
«Обычно мы живем в парадигме, что нам ничего нельзя, а им все можно. Что они живут, значит, все в театре свободы, а мы в рабстве и кошмаре. На самом деле, как показывает практика, это совсем не так. У нас в этом плане свободы больше», — рассказала директор музея.
Лихачева добавила, что Пушкинский музей не планирует резко менять направление развития с Запада на Восток.
Фото: скриншот видео блога Елизаветы Лихачевой