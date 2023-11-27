Таможня Украины сообщила о доставке скифского золота в страну

27.11.2023
Государственная таможенная служба Украины сообщила о процессе таможенного оформления скифского золота.
«Киевская таможня приступила к таможенному оформлению скифского золота. Прямо сейчас грузовик с 2694 кг культурных ценностей, известных под общим названием "скифское золото", въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице национального музея Украины киевские таможенники проведут идентификацию сокровищ», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о договоренности с Музеем Алларда Пирсона в Нидерландах по доставке в Киев экспонатов, находившихся на выставке «Крым — золотой остров в Черном море». Сообщалось, что нидерландский музей отказался от взыскания с Киева стоимости хранения экспонатов за девять лет.
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская назвала решение Нидерландов «вопиюще противоправным», а специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой — «политически ничтожным». Швыдкой не исключил обращения
в международный суд.
Фото: скриншот видео