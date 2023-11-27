Владимир Путин поздравил с юбилеем актера Владимира Машкова

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера, народного артиста России Владимира Машкова.
Глава государства отметил щедрый талант артиста и его неиссякаемую созидательную энергию. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Владимир Львович! Примите поздравления с 60-летним юбилеем... Отрадно, что сегодня ваш щедрый талант и неиссякаемая созидательная энергия востребованы в многогранной работе на посту художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, служат сбережению и развитию лучших традиций отечественной культуры», — указано в поздравлении.
Президент добавил, что Владимир Машков добился большого успеха как яркий, самобытный актер, который блестяще реализовал свой профессиональный, творческий потенциал на режиссерском поприще. Владимир Путин пожелал артисту здоровья, вдохновения, удачи во всех начинаниях.
Ранее сообщалось о поздравлении
в адрес Владимира Машкова от лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
Фото: скриншот видео "Надежда Стрелец"/YouTube