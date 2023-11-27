Влияние политики на музыкальную индустрию обсудили на форуме в Красноярске

На Российской креативной неделе в Сибири обсудили вопросы изменений в музыкальной индустрии в связи с общественно-политической жизнью.



В рамках форума состоялась сессия «Музыка нас связала: ценностные ориентиры россиян через призму музыкальных вкусов», рассказали организаторы. Модератором сессии выступил журналист, телеведущий, шеф-редактор телеканала РБК-ТВ Кирилл Токарев.



В ходе сессии участники встречи обсудили, может ли сегодня российская музыка существовать вне политики, меняется ли отношение россиян к артистам, покинувшим страну, существует ли связь между музыкальными и политическими предпочтениями и другие вопросы.



Обсуждение прошло при участии музыкального продюсера арт-кластера «Таврида» и основателя лейбла «Таврида.АРТ» Анны Храмовой, преподавателя кафедры политической теории МГИМО Олега Яновского, генерального директора и председателя правления Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова и других экспертов.





Участники дискуссии обсудили результаты исследования ВЦИОМ, который составил рейтинг музыкантов, которые вызывают гордость у россиян, а также антирейтинг артистов.



«На вопрос, кто из российских артистов вызывает чувство гордости, 22% опрашиваемых ответили, что это Shaman (Ярослав Дронов), 13% — Олег Газманов, 7% — Юрий Шевчук*, 6% — Николай Расторгуев и 5% — Юлия Чичерина. Исполнителями-патриотами 28% людей снова назвали Shaman’a, 22% — Газманова, 10% — Расторгуева, 8% — Чичерину, и по 6% досталось Григорию Лепсу и Александру Маршалу», — говорится в исследовании.





Вместе с тем A&R-директор лейбла «Первое Музыкальное» Андриан Мельников отметил, что рейтинги и чарты социальных сетей и стриминговых площадок показывают совершенно другие результаты по количеству прослушиваний.



«В топ-10 российских чартов нет ни Shaman’a, ни Киркорова, ни Пугачевой, ни Шевчука . Все это артисты, собравшие определенную аудиторию за энное количество лет на эстраде, но как человек, работающий в современном лейбле, я знаю, что сейчас слушает молодежь — у нее свои предпочтения. Появляется огромное количество молодых артистов, очень быстро набирающих популярность», — рассказал руководитель.









Фото: пресс-служба Российской креативной недели





*Признан иностранным агентом