На Российской креативной неделе в Сибири обсудили влияние музыки на пространство и настроение

В рамках форума «Российская креативная неделя — Сибирь», который прошел в Красноярске, прошла дискуссия по вопросам влияния музыки и в целом звукового фона на формирование городской среды, настроение и поведение жителей, владение бизнеса.



В ходе сессии «Саундскейп современного города: как музыка формирует пространство и настроение» участники обсудили, каким образом аудиоимидж раскрывает идентичность того или иного места, бренда.



«Согласно исследованиям Института Гэллапа, до 33% посетителей торговых центров могут совершить покупку под воздействием специально подобранной музыки. При этом медленная музыка увеличивает прибыль в магазинах на 38%, а ритмичная в барах — на 40,9%, низкий темп заставляет посетителей дольше задерживаться в точках продаж, а высокий — повышает интенсивность набора товаров», — рассказал модератор встречи, A&R директор лейбла «Первое Музыкальное» Андриан Мельников.



В сессии также приняли участие генеральный директор ООО «ФорМакс» — разработчика интеллектуально-программного решения FONMIX для аудио- и видеооформления общественных пространств Валерия Брусникина, директор направления стратегических проектов аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт, генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин, генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный, доктор культурологии, доцент, член Ассоциации искусствоведов, исполняющий обязанности ректора СГИИ имени Хворостовского Владимир Лузан и другие.









Фото: пресс-служба Российской креативной недели