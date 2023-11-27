Новгородский театр драмы представит «Фантазии Фарятьева» в постановке Олега Куликова

Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского сообщил о работе над новой постановкой.



На сцене театра 2 декабря пройдет премьера — спектакль по известной пьесе Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева».



Режиссером постановки выступит Олег Куликов. По словам Куликова, создатели спектакля постараются взглянуть на героя нашего времени, который не боится остаться слабым и дарить любовь.



«Главный герой этой истории, обыкновенный зубной врач Павел Фарятьев, живет странными мечтами о счастье. Он влюблен в учительницу Александру, не замечая чувств ее младшей сестры Любы. Но у Александры свои мечты и планы на счастливую жизнь. И судьбы всех героев стремительно меняются... Мир, в котором живут две семьи, создает на сцене художник-постановщик Алина Яковлева», — говорится в описании спектакля.



В постановке задействованы актеры Ирина Гришанина, Елена Лукьяненко, Анна Кондрашина, Анна-Виктория Веневитинова. Роль Павла Фарятьева исполнит Артем Символоков.









Фото: пресс-служба Новгородского театра

драмы им. Ф.М. Достоевского