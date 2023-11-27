Услугами Московской цифровой киноплатформы, которая с сентября работает в пилотном режиме, воспользовались около 400 раз.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.



«С помощью цифровой киноплатформы можно забронировать локацию для съемок, подобрать оборудование и реквизит, а также подать заявку на грант правительства Москвы. <...> В пилотном режиме цифровая киноплатформа начала работать в конце сентября. За это время ее услугами воспользовались уже порядка 400 раз», — сообщил Собянин.



По словам мэра, 238 обращений были связаны с бронированием локаций для съемок в Москве. Всего на платформе представлено более 520 локаций и объектов. Порядка 180 вопросов были связаны с арендой оборудования.



Для подбора кинолокаций платформа оснащена трехмерными моделями и панорамами, позволяющими оценить, как выглядит локация. Пользователям также доступны 12 студийных площадок с 83 павильонами в трех кластерах.



«Благодаря Московской цифровой киноплатформе индустрия кино получила важнейшее конкурентное преимущество — быстрый и необременительный доступ к съемочной инфраструктуре. Для бизнеса — это значит снижение стоимости производства. А для зрителя — больше хороших фильмов», — отметил Собянин.









Фото: скриншот видео Москва 24/YouTube