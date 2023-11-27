Более 50 тысяч музыкальных инструментов поставлено в школы искусств России

В рамках национального проекта «Культура» в российские школы искусств поставлено более 50 тысяч инструментов.



Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Надежда Преподобная в рамках рабочей поездки в Самару, передает пресс-служба Минкультуры России.



По словам Преподобной, более 65% инструментов — отечественного производства.



«На сегодняшней день по всей стране новыми музыкальными инструментами мы оснастили более 1,5 тысяч образовательных организаций — детских школ искусств и училищ. Поставки идут активно. Большая радость, что благодаря национальному проекту у наших учреждений появилась возможность обновить фонды и получить качественные инструменты и оборудование», — приводит ведомство слова Надежды Преподобной.



Отмечается, что в Самарской области в рамках нацпроекта «Культура» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены 24 детских школ искусств. В 2024 году свои фонды обновят еще 12 школ региона. Всего в 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» в России оснастят более 1800 детских школ искусств и училищ.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России