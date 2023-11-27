Обладателем Букеровской премии стал ирландский писатель Пол Линч

27.11.2023

Обладателем Букеровской премии стал ирландский писатель Пол Линч
Обладателем Букеровской премии 2023 года стал ирландский писатель Пол Линч.

Премия досталась Линчу за роман «Песнь пророка», передают организаторы.

«Песнь пророка» Пола Линча получила Букеровскую премию 2023 года», — указано в сообщении на сайте премии.

Пол Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию. Его роман отмечен наградой как «волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании, а также за попытки одной женщины сохранить семью».

Букеровская премия является одной из самых престижных наград в сегменте английской литературы. Премия была основана в 1968 году, ее вручают с 1969 года.


Фото: Pixabay.com