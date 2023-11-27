«По щучьему велению» удержал лидерство в российском прокате

Российская картина «По щучьему велению» Александра Войтинского снова возглавила прокат в России.
Фильм собрал 134 млн рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
Фильм «По щучьему велению» создан по мотивам сказки про Емелю, который поймал говорящую щуку, способную выполнить три его желания. Главную роль в картине сыграл Никита Кологривый. В актерский состав также вошли Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.
На втором месте по сборам оказалась российская спортивная комедия «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова. Картина собрала в прокате 58 миллионов рублей. Третье место досталось анимационной ленте «Большое-маленькое приключение» режиссера Жереми Дергюсона.
Ранее сообщалось, что общие сборы
фильма «По щучьему велению» превысили 2 млрд рублей. Этот показатель выше, чем у второй части франшизы «Последний богатырь». «По щучьему велению», таким образом, занял седьмое место в списке самых кассовых российских фильмов.
Фото: кадр из фильма "По щучьему велению"