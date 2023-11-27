Александр Лукашенко поздравил с юбилеем актера Владимира Машкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с юбилеем российского актера, народного артиста России Владимира Машкова.



В понедельник, 27 ноября, Машкову исполнилось 60 лет.



«Благодаря высокому профессионализму, искренней увлеченности любимым делом, самобытному и многогранному таланту вы заслужили признание публики и коллег», — говорится в поздравительном сообщении.



Лукашенко отметил, что отдельное уважение вызывают твердая гражданская позиция Машкова, чувство преданности родной стране, ее духовным и культурным ценностям.



Президент Белоруссии выразил уверенность в том, что своей деятельностью актер и впредь будет способствовать укреплению дружбы между народами России и Белоруссии. Лукашенко пожелал Машкову новых творческих свершений.









Фото: скриншот видео Надежда Стрелец/YouTube