Комедию Шекспира «Как вам это понравится?» сыграют в стиле панк

26.11.2023

Комедию Шекспира «Как вам это понравится?» сыграют в стиле панк
1 и 2 декабря на Основной сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова состоится премьера спектакля по комедии Шекспира «Как вам это понравится?», сообщается в Телеграм-канале театра.

Режиссер постановки Юрий Муравицкий поставил пьесу Уильяма Шекспира в интригующем жанре — «комедия в стиле панк».

В центре сюжета одной из ранних комедий английского классика история Розалинды. Девушка спасается от преследований при дворе своего дяди в сопровождении кузины Селии и в конечном итоге обретает безопасность и находит свою любовь в Арденнском лесу.



Фото: Pixabay.com