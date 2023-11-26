Комедию Шекспира «Как вам это понравится?» сыграют в стиле панк

26.11.2023
1 и 2 декабря на Основной сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова состоится премьера спектакля по комедии Шекспира «Как вам это понравится?», сообщается в Телеграм-канале театра.
Режиссер постановки Юрий Муравицкий поставил пьесу Уильяма Шекспира в интригующем жанре — «комедия в стиле панк».
В центре сюжета одной из ранних комедий английского классика история Розалинды. Девушка спасается от преследований при дворе своего дяди в сопровождении кузины Селии и в конечном итоге обретает безопасность и находит свою любовь в Арденнском лесу.
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