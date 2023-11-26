В Москве прошел фестиваль «Легенды Ретро FM»

26.11.2023
Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM» в Москве посетили 12 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Шоу состоялось 25 ноября на «ВТБ Арене». На одной сцене встретились более десятка звезд 70-х, 80-х и 90-х годов: среди них — Arabesque, Pupo, Lian Ross, Михаил Шуфутинский, Владимир Пресняков, «Дюна» и другие российские и зарубежные исполнители.
Для тех, кто не смог присоединиться к концерту, велась онлайн-трансляции во «ВКонтакте» — ее смотрели более 2 млн зрителей. Кроме того, шла радиотрансляция с фестиваля: звезды выходили в прямой эфир к слушателям и делились своими эмоциями.
Проводниками в мир эстрады прошлых десятилетий в этот вечер стали актриса Татьяна Веденеева и Александр Светлов, ведущий утреннего шоу «Первая смена» на «Ретро FM».
Фото: скриншот в YouTube