Марго Робби не видит смысла в продолжении «Барби»

В интервью Associated Press актриса Марго Робби высказалась на тему возможного продолжения фильма «Барби». По мнению Робби, потребности в продолжении фильма пока нет, передает Film.ru.





«Думаю, мы вложили в этот фильм всё, что было. Мы не задумывали его как трилогию или нечто подобное. Грета Гервиг (режиссер ленты. — Прим. ред.) вложила в него всё, поэтому представить продолжение я не могу», — сказала Марго Робби.





В июне Робби уточняла, что сюжет второй части может «пойти по миллиону разных направлений». В свою очередь Гервиг говорила, что первый фильм — это всё, что у нее есть, а количество идей для продолжения равно нулю. Студия Warner Bros. официально не заявляла о планах на «Барби 2».





«Барби» дебютировала на экранах летом и собрала в мировом прокате 1,4 млрд долларов, став самым кассовым фильмом года. Сюжет рассказывал о легендарной кукле, испытывающей экзистенциальный кризис. Роль Кена исполнил Райан Гослинг. Над сценарием Гервиг работала вместе с Ноа Баумбаком («История о супружестве»).













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