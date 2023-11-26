Вышел видеоролик финального сезона сериала «Внутри Лапенко»

Спектакль пройдет на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова 1 и 2 декабря.
На сцене «ВТБ Арены» встретились более десятка звезд 70-х, 80-х и 90-х годов.
Кинокартина дебютировала на экранах летом и стала самым кассовым фильмом года.
Финальные серии выйдут в декабре.
Экспериментальный проект направлен на поиск новых для Художественного театра современных авторов и р...
Спектакль пройдет на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова 1 и 2 декабря.
На сцене «ВТБ Арены» встретились более десятка звезд 70-х, 80-х и 90-х годов.
Кинокартина дебютировала на экранах летом и стала самым кассовым фильмом года.
Финальные серии выйдут в декабре.
Экспериментальный проект направлен на поиск новых для Художественного театра современных авторов и р...
Он занимал пост художественного руководителя БДТ имени Г.А. Товстоногова с 2007 по 2013 год.
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26.11.2023