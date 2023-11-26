Вышел видеоролик финального сезона сериала «Внутри Лапенко»

26.11.2023

Вышел видеоролик финального сезона сериала «Внутри Лапенко»
В соцсетях стал доступен рекламный видеоролик четвертого и заключительного сезона шоу «Внутри Лапенко», сообщает Film.ru.

Финальные серии будут выходить с 4 по 8 декабря на платформе VK. В новом сезоне зрители узнают о детстве главных героев, которых воплотил комик Антон Лапенко. Действие сюжета развернется в пионерлагере.

«Внутри Лапенко» — российский веб-сериал, в котором всех главных персонажей играет Антон Лапенко. Сериал дебютировал в 2019 году.


 
Фото: скриншот в YouTube