В театре им. А. П. Чехова пройдет третий эскиз VI лаборатории АРТХАБ «У нас всё хорошо»

26.11.2023
4 декабря на Новой сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова состоится третий эскиз VI лаборатории «АРТХАБ» «У нас всё хорошо» Максима Меламедова по рассказам Виктора Астафьева, сообщается в Телеграм-канале театра.
Молодая и доверчивая Людочка приезжает из маленькой деревеньки Вычуган в периферийный городок. Здесь она собирается устроить свою жизнь: найти профессию по душе, полюбить и, конечно, быть любимой.
В городе Людочка встречается с лицемерием и подлостью, предательством и цинизмом людей. Сможет ли она в городской круговерти противостоять жестокости людей? Встретит ли в людях готовность к сопереживанию, без которой немыслима сама душа?
В эскизе заняты Юлия Чебакова, Маргарита Якимова, Мухтар-Али Мурзин, Никита Карпинский, Ефим Белосорочка.
Экспериментальный проект «АРТХАБ» направлен на поиск новых для Художественного театра современных авторов и режиссеров. VI лаборатория «АРТХАБ» — лаборатория сочинительского театра.
Фото: Pixabay.com