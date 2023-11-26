К 80-летию режиссера Темура Чхеидзе выпустили книгу

26.11.2023

К 80-летию режиссера Темура Чхеидзе выпустили книгу
К 80-летию режиссера Темура Чхеидзе, занимавшего пост художественного руководителя БДТ имени Г.А. Товстоногова с 2007 по 2013 год, вышла книга филолога Инны Безиргановой «Каллиграф психологического театра. Темур Чхеидзе и русский театр», сообщается в Телеграм-канале театра.

Воспоминаниями о режиссере в книге поделились артисты театра Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Валерий Дегтярь, Валерий Ивченко.
 
Особое внимание в книге уделено спектаклям по русской классике, поставленным Темуром Чхеидзе на сцене БДТ: «Борис Годунов», «Маскарад», «Власть тьмы», «Дядюшкин сон».


Фото: Pixabay.com