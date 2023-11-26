К 80-летию режиссера Темура Чхеидзе выпустили книгу

Он занимал пост художественного руководителя БДТ имени Г.А. Товстоногова с 2007 по 2013 год.
BRICS+ Fashion Summit примет профессионалов модной индустрии из более чем 60 стран мира.
21 ноября Михаил Бычков был уволен из театра без объяснения причин.
В Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» прошел день Свердловской области.
Всего зрителей ждет три новых эпизода.
Он занимал пост художественного руководителя БДТ имени Г.А. Товстоногова с 2007 по 2013 год.
BRICS+ Fashion Summit примет профессионалов модной индустрии из более чем 60 стран мира.
21 ноября Михаил Бычков был уволен из театра без объяснения причин.
В Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» прошел день Свердловской области.
Всего зрителей ждет три новых эпизода.
Экспонаты передал музею потомок сибирского купца Лев Волков.
Ему было 73 года.
Народную артистку РСФСР считают настоящей легендой отечественного телевидения.
Якутское кино уже стало явлением мирового значения. Здесь работают 30 кинокомпаний, которые снимают ...
В рамках выставки запланированы кураторские экскурсии, курс лекций, мастер-классы и квесты.
До конца года планируется модернизировать 1080 модельных муниципальных библиотек.
Выход в эфир запланирован на 26 ноября.
Посетители увидят основные этапы творческого пути архитектора: поиск стиля, зрелый конструктивизм, п...
26 ноября в столице Беларуси покажут один из самых известных балетов в постановке Юрия Григоровича «...
Победитель получит два билета в один из ведущих театров страны.
Режиссером полнометражного фильма «Геройские маршалы» выступил Иван Орлов.
На занятии педагоги обсудили с детьми историю возникновения и празднования Дня матери.
Сериал по произведению Михаила Зайцева и Сергея Белорусца «Маленький Шерлок» представили на фестивал...
Выставка-форум проходит до 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.
В Молодежном театре актриса сыграла множество ролей.
26.11.2023