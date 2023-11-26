Орнелла Мути приедет в Москву на модный саммит

В Москве с 28 ноября по 2 декабря проходит BRICS+ Fashion Summit, который примет профессионалов модной индустрии из более чем 60 стран мира, сообщает «Российская газета».





Гостей ждет деловая программа, fashion-интенсив, модные показы.





Кроме того, пройдет фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts, а также лекции, мастер-классы, мультимедийная выставка и многое другое. Площадкой BRICS+ Fashion Summit станет Зарядье.





А одним из самых ярких событий деловой программы станет пленарная сессия «Made in BRICS+. Национальные бренды — основа единого рынка». Она состоится 28 ноября в 12:30-14:00 в Большом зале «Зарядья».

Среди спикеров пленарной сессии — итальянская кинозвезда Орнелла Мути. В 2017 году она входила в жюри основного конкурса Московского кинофестиваля — то был очень громкий приезд актрисы в российскую столицу.





Также в пленарной сессии BRICS+ Fashion Summit примут участие Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы; Тинатин Канделаки, заместитель генерального директора в «Газпром-медиа», медиаменеджер, телеведущая, журналист; Михаил Куснирович, председатель совета директоров Группы компаний БОСКО; Алена Ахмадуллина, дизайнер и основатель одноименного бренда Alena Akhmadullina и др.













Фото: скриншот в YouTube