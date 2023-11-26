На ВДНХ гости увидели панораму Екатеринбурга с высоты небоскреба

Как сообщает «Российская газета», в одном павильоне представили многообразие достижений Среднего Урала — реализуемые и готовящиеся проекты.
Свердловская локация занимает более 105 тыс. кв. метров и выполнена в стиле «демидовского лофта». Воссозданный старинный завод Демидовых включает много интерактивных объектов. В фотозоне с помощью панорамного экрана гости могли перемещаться на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге.
Кинетический стол рассказывал о проектах «Кампус», «Сухой порт», «Ирбит — город-музей», о бизнесе и промышленности субъекта РФ, о его самых популярных местах. Доменная печь с тепловыми датчиками и воссоздаваемыми при помощи диффузоров запахами раскаленного металла позволяла посетителям почувствовать себя на настоящем производстве.
Отдельное внимание в день Свердловской области уделили уральской кухне. Шеф-повара екатеринбургских ресторанов провели мастер-классы по десертам «Выбирай Урал» и «Укропник Семенова».
Культурная программа региона продолжилась выступлениями джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии и хореографических ансамблей, а завершилась гала-концертом с участием Клавы Коки и «Смысловых галлюцинаций».
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