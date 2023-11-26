Появился отрывок спецвыпуска «Доктора Кто»

Всего зрителей ждет три новых эпизода.
Экспонаты передал музею потомок сибирского купца Лев Волков.
Ему было 73 года.
Народную артистку РСФСР считают настоящей легендой отечественного телевидения.
Якутское кино уже стало явлением мирового значения. Здесь работают 30 кинокомпаний, которые снимают ...
Всего зрителей ждет три новых эпизода.
Экспонаты передал музею потомок сибирского купца Лев Волков.
Ему было 73 года.
Народную артистку РСФСР считают настоящей легендой отечественного телевидения.
Якутское кино уже стало явлением мирового значения. Здесь работают 30 кинокомпаний, которые снимают ...
В рамках выставки запланированы кураторские экскурсии, курс лекций, мастер-классы и квесты.
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26.11.2023
Канал BBC опубликовал новый отрывок из предстоящего спецвыпуска сериала «Доктор Кто». Его премьера намечена на 25 ноября, сообщает Film.ru.
В ролике можно увидеть Роуз (Ясмин Финни), дочь Донны (Кэтрин Тейт), а также инопланетное существо Мип. К образу Доктора вернется Дэвид Теннант.
Всего зрителей ждет три новых эпизода: помимо «Звездного зверя» также выйдут «Далёкая синяя высь» (2 декабря) и «Смешок» (9 декабря).
В сериале также снимались Нил Патрик Харрис и будущий Доктор Шути Гатва (появится в 15 сезоне).
Фото: скриншот в YouTube из «Доктор Кто»