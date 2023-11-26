Появился отрывок спецвыпуска «Доктора Кто»

26.11.2023

Появился отрывок спецвыпуска «Доктора Кто»

Канал BBC опубликовал новый отрывок из предстоящего спецвыпуска сериала «Доктор Кто». Его премьера намечена на 25 ноября, сообщает Film.ru.

В ролике можно увидеть Роуз (Ясмин Финни), дочь Донны (Кэтрин Тейт), а также инопланетное существо Мип. К образу Доктора вернется Дэвид Теннант.

Всего зрителей ждет три новых эпизода: помимо «Звездного зверя» также выйдут «Далёкая синяя высь» (2 декабря) и «Смешок» (9 декабря).

В сериале также снимались Нил Патрик Харрис и будущий Доктор Шути Гатва (появится в 15 сезоне).


Фото: скриншот в YouTube из «Доктор Кто»