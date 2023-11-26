Умер солист казахстанского ансамбля «Дос-Мукасан» Акжол Меирбеков

Заслуженный артист Казахстана, солист ансамбля «Дос-Мукасан» Акжол Меирбеков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил арт-директор ансамбля Данияр Кусаинов, передает ТАСС.





Меирбеков родился 26 июля 1950 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области. Окончил Ташкентское музыкальное училище и Ташкентский сельскохозяйственный институт. Был солистом ансамбля «Дос-Мукасан». С 1994 по 1996 годы работал директором и художественным руководителем ансамбля «Гульдер».





«Дос-Мукасан» — вокально-инструментальный ансамбль, созданный студентами Казахского политехнического института в 1967 году. Коллектив исполняет собственные произведения на казахском и русском языках, а также народные казахские песни в собственной аранжировке. Ансамбль является лауреатом нескольких международных музыкальных фестивалей.









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