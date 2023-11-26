Владимир Путин поздравил народную артистку России Анну Шатилову с 85-летием

26.11.2023
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму диктору телевидения и радио, народной артистке России Анне Шатиловой с 85-летним юбилеем.
Президент обратил особое внимание на тот вклад, который внесла народная артистка РСФСР в формирование и укрепление «замечательных традиций национальной дикторской школы».
Глава государства отметил, что Анну Шатилову по праву можно назвать легендой отечественного телевидения.
Путин пожелал артистке успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.
Анна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово (Одинцовский район). Российская телеведущая, народная артистка России, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1962-1991), ведущая программ «Время», «Новости», «Голубой огонек» и других.
Фото: пресс-служба Кремля