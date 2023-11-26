На Дальнем Востоке может появиться единая кинокомпания

Дальневосточная кинокомпания может появиться в Якутии, где создается кинопавильон, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает «Российская газета».





По его словам, в рамках реализации мастер-плана Якутска в первую очередь планируется построить новый кинопавильон, второй крупнейший в России. Он позволит увеличить выручку местной киноиндустрии в шесть раз.





«Настоял, чтобы павильон был не только «якутским», а по-настоящему Дальневосточным, с гарантированной доступностью для команд со всего ДФО. Возможно, по аналогии с единой дальневосточной авиакомпанией, сделаем дальневосточную кинокомпанию», — сообщил министр.





Якутское кино уже стало явлением мирового значения. Здесь работают 30 кинокомпаний, которые снимают 12 картин в год (с 2011 почти 100 фильмов).













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