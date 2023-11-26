Во Владивостоке открылась межмузейная выставка Ивана Шишкина

Якутское кино уже стало явлением мирового значения. Здесь работают 30 кинокомпаний, которые снимают ...
В рамках выставки запланированы кураторские экскурсии, курс лекций, мастер-классы и квесты.
До конца года планируется модернизировать 1080 модельных муниципальных библиотек.
Выход в эфир запланирован 26 ноября.
Посетители увидят основные этапы творческого пути архитектора: поиск стиля, зрелый конструктивизм, п...
Якутское кино уже стало явлением мирового значения. Здесь работают 30 кинокомпаний, которые снимают ...
В рамках выставки запланированы кураторские экскурсии, курс лекций, мастер-классы и квесты.
До конца года планируется модернизировать 1080 модельных муниципальных библиотек.
Выход в эфир запланирован 26 ноября.
Посетители увидят основные этапы творческого пути архитектора: поиск стиля, зрелый конструктивизм, п...
26 ноября в столице Беларуси покажут один из самых известных балетов в постановке Юрия Григоровича «...
Победитель получит два билета в один из ведущих театров страны.
Режиссером полнометражного фильма «Геройские маршалы» выступил Иван Орлов.
На занятии педагоги обсудили с детьми историю возникновения и празднования Дня матери.
Сериал по произведению Михаила Зайцева и Сергея Белорусца «Маленький Шерлок» представили на фестивал...
Выставка-форум проходит до 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.
В Молодежном театре актриса сыграла множество ролей.
Это первый анимационный фильм японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки за десять лет.
На протяжении недели в библиотеках и культурных центрах юга Москвы жители и гости столицы смогут под...
Это второй режиссерский опыт Гарика Сукачева на знаменитой сцене на Чистых прудах.
В этом году на главную отраслевую награду претендовали 287 работ.
VII фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» проходит с 6 октября по 4 декабря.
На выставке можно ознакомиться с памятниками первобытной культуры из филиала музея-заповедника «Херс...
Фильм рассказывает об историях профессионального успеха людей с ограниченными возможностями здоров...
Режиссером-постановщиком выступил Андрей Кончаловский.
26.11.2023