Во Владивостоке открылась межмузейная выставка Ивана Шишкина

Выставка Ивана Шишкина открылась в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке. Экспонаты прибыли сюда из музеев Санкт-Петербурга, Серпухова, Нижнего Новгорода, Казани, Елабуги, Самары, Екатеринбурга, Хабаровска и Минска, сообщает «Российская газета».





В экспозиции представлены картины и этюды, созданные в начале творческого пути мастера, и произведения уже зрелого этапа развития. Более ста пятидесяти произведений живописи, оригинальной и печатной графики гениального пейзажиста дополняют мемориальные предметы из Елабужского дома-музея Шишкина и архивные документы.

Выставка продлится до 10 марта. В ее программе кураторские экскурсии, курс лекций, мастер-классы и квесты для детей и взрослых.