Российские библиотеки получили больше 2,8 млн книг за пять лет

Более 2,8 млн книг было закуплено для российских библиотек с 2019 года в рамках проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры Надежда Преподобная, передает «Коммерсант».





До конца года планируется модернизировать 1080 модельных муниципальных библиотек, уже обновлено 1050 учреждений.





Кроме того, в российские детские школы искусств и училища за пять лет поставлено больше 50 тыс. музыкальных инструментов, 65% из них — российского производства. Всего музыкальными инструментами было оснащено 1,5 тыс. образовательных организаций.













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