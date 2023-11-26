Первый канал подготовил документальный фильм к 60-летию Владимира Машкова

Первый канал подготовил документальный фильм, посвященный 60-летнему юбилею народного артиста РФ, худрука Московского театра Олега Табакова, режиссера и продюсера Владимира Машкова. Выход в эфир запланирован 26 ноября, сообщает «Российская газета».





Картина напоминает, что Машков снимается в кино более 30 лет, и всегда только в главных ролях. При этом он — один из самых закрытых артистов российского кино, практически не дает интервью, но для Первого канала сделал исключение.





Режиссеры Алексей Учитель, Денис Евстигнеев и Карен Шахназаров рассказывают, как работали с Машковым, о его трудолюбии и энергии. После смерти Олега Павловича Табакова он принял решение возглавить легендарную «Табакерку», при этом продолжает сниматься.





Владимир Машков вырос в Сибири в Новокузнецке. Его родители были известными в городе людьми. Наталья Ивановна Никифорова и Лев Петрович Машков 20 лет проработали в местном театре кукол. Мама — режиссером, отец — актером.

Юный Машков поступил в Новосибирский театральный институт, откуда был отчислен за строптивый характер. В Москве в большое будущее и актерский талант выходца из Сибири поверил Олег Табаков.













Фото: скриншот YouTube