Выставка об архитекторе Алексее Щусеве откроется в Центре Гиляровского

30 ноября в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, откроется выставка «Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева от эскизов и идей к реальности», сообщает портал Mos.ru.





В экспозиции представлено более 200 уникальных эскизов, фрагментов авторской графики, фотографий и документов из архива наследников архитектора, большую часть из которых никогда не показывали зрителям.

В экспозиции есть конкурсные эскизы зданий Государственной библиотеки имени В.И. Ленина, Дома Советов в Иваново-Вознесенске, Народного комиссариата земледелия СССР (Наркомзема), а также химического института.

Гости увидят основные этапы творческого пути архитектора: поиск стиля, зрелый конструктивизм, постконструктивизм и переход к ар-деко. В отдельные разделы выделены сюжеты, посвященные генеральному плану развития столицы «Новая Москва» и этапам создания Мавзолея Ленина.





Выставка проходит в рамках проекта «Щусев сегодня. К 150-летию русского архитектора». Она продлится до 31 марта 2024 года.