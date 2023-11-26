Большой театр продолжает гастроли в Минске

26 ноября на сцене Большого театра в Беларуси пройдет балет «Иван Грозный» в исполнении артистов балетной труппы и симфонического оркестра Большого театра России под руководством маэстро Павла Клиничева.

Как сообщается в Телеграм-канале Большого театра, мировая премьера балета «Иван Грозный» в постановке Юрия Григоровича состоялась в Большом театре 20 февраля 1975 года. Партитура была собрана Михаилом Чулаки из фрагментов музыки Сергея Прокофьева к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна и других произведений композитора.

Декорации и костюмы, вдохновленные древнерусской архитектурой и изобразительным искусством, созданы постоянным соавтором балетмейстера, театральным художником Симоном Вирсаладзе.

На премьере партию царя исполнил Юрий Владимиров, Анастасии — Наталия Бессмертнова, Курбского — Борис Акимов; во втором составе выступили Владимир Васильев и Людмила Семеняка. Спектакль шел в Большом до 1990 года, а в 2012 году был возобновлен.

Главные партии исполнят ведущие артисты Большого балета — Светлана Захарова, Анна Никулина, Артемий Беляков, Денис Родькин, Михаил Лобухин, Егор Геращенко и другие.





Приезд Большого в Беларусь — ответный визит. В прошлом сезоне на Исторической сцене Большого в Москве Белорусский национальный Большой театр оперы и балета с успехом показал оперу «Охота Короля Стаха» и балет «Щелкунчик».













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