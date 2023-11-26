Министерство культуры РФ проводит фотоконкурс в рамках выставки-форума «Россия»

Фотоконкурс #НашаКультура проводит Министерство культуры РФ в своем Телеграм-канале.





Для участия необходимо прийти на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в павильон «Наша культура», сделать снимок на фоне портрета одного из героев фотопанно и опубликовать фотографию в комментариях поста конкурса с пометкой #НашаКультура.





По итогу будут выбраны 10 фото и запущено голосование. Лидер рейтинга получит два билета в один из ведущих театров страны.





Напомним, международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. На выставке представлены природные богатства, высокие технологии, древние традиции и современная культура 89 регионов России.





В рамках выставки-форума «Россия» доступна экспозиция Министерства культуры России. Главный арт-объект — «Портрет российской культуры». В одном масштабном кадре представлено более 160 героев — от легенд до молодых талантов.





В павильоне посетителей ждут восемь мультимедийных зон, где показаны основные достижения культуры за последние 20 лет. А также выставки, лекции, мастер-классы, интервью героев «Портрета» и открытая студия с юными талантами.





«Что принципиально отличает нашу площадку? Живое общение. Вы сможете встретиться с героями «Портрета», со звездами экрана, сцены и, конечно, задать им свои вопросы. Ждем вас в павильоне «Наша культура», — ранее отмечала Ольга Любимова.









Фото: Телеграм-канал Минкультуры России