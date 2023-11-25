Повесть Булата Окуджавы «Фронт приходит к нам» экранизируют

25.11.2023

Повесть Булата Окуджавы «Фронт приходит к нам» экранизируют
Проект полнометражного фильма «Геройские маршалы» по повести Булата Окуджавы «Фронт приходит к нам» представил режиссер картины Иван Орлов на фестивале экранизаций «Читка 2.0». 

По словам режиссера, проект практически готов, включая сценарий, локации, подбор актеров. Это приключенческий исторический фильм хронометражем 90 минут для младшего и среднего школьного возраста, сообщает ТАСС.

В актерский состав вошли Даниил Спиваковский и Кристина Блохина. Художественным руководителем станет кинорежиссер Сергей Урсуляк, художником проекта — декан художественного факультета ВГИК Валерий Архипов.

Сюжет картины разворачивается на фоне Великой Отечественной войны в августе 1941 года под Курском.

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 2.0» проходит 25-26 ноября на площадке «Старт хаб» на «Красном Октябре» в Москве. 


Фото: Pixabay.com