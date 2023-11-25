Сотрудники музея-заповедника «Петергоф» провели мастер-класс для детей ЛНР

Работники музея-заповедника «Петергоф» организовали занятие в Меловском краеведческом музее для детей Луганской Народной Республики, посвященное Дню матери, сообщается на официальном сайте Минкультуры России.





На занятии педагоги обсудили с детьми памятные дни календаря, связанные с семьей, историю возникновения и празднования Дня матери и роль каждого члена семьи на примере пословиц и поговорок. Также участники посмотрели фильм о жизни императорской семьи в Петергофе и семейном гнезде императора Николая I — Александрии. В завершении занятия прошел мастер-класс по росписи гипсовых домиков, напоминающих дворец «Коттедж» в Александрии.





Детский центр «Музей рядом» в Меловском краеведческом музее Луганской Народной Республики с начала этого учебного года ведет активную работу со школьниками на разных площадках. Центр был открыт в сентябре 2023 года музеем-заповедником «Петергоф» под эгидой Минкультуры России в рамках оказания поддержки музеям, расположенным на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.









Фото: официальный сайт Минкультуры России