В России планируют снять фильм о детстве Шерлока Холмса

Сериал по произведению Михаила Зайцева и Сергея Белорусца «Маленький Шерлок» представили на фестивале экранизаций «Читка 2.0».





Проект презентовала режиссер Анастасия Денисова, которая сообщила, что фильм будет рассказывать о детстве сыщика с акцентом на дружбу и противостояние двух бывших друзей — Шерлока Холмса и Джеймса Мориарти, сообщает ТАСС





По жанру проект представляет собой семейный исторический детектив. Это может быть сериал или полнометражная картина с франшизой.





По сюжету, мальчик Шерлок приезжает в Россию на каникулы с друзьями. Он узнает, что украденное накануне на лондонском приеме королевское ожерелье оказалось в Петербурге. Его ровесник Джеймс Мориарти подкидывает ему украденную драгоценность.





Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 2.0» проходит 25-26 ноября на площадке «Старт хаб» на «Красном Октябре» в Москве.









Фото: Pixabay.com