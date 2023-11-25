В России планируют снять фильм о детстве Шерлока Холмса

25.11.2023

В России планируют снять фильм о детстве Шерлока Холмса
Сериал по произведению Михаила Зайцева и Сергея Белорусца «Маленький Шерлок» представили на фестивале экранизаций «Читка 2.0». 

Проект презентовала режиссер Анастасия Денисова, которая сообщила, что фильм будет рассказывать о детстве сыщика с акцентом на дружбу и противостояние двух бывших друзей — Шерлока Холмса и Джеймса Мориарти, сообщает ТАСС.

По жанру проект представляет собой семейный исторический детектив. Это может быть сериал или полнометражная картина с франшизой.

По сюжету, мальчик Шерлок приезжает в Россию на каникулы с друзьями. Он узнает, что украденное накануне на лондонском приеме королевское ожерелье оказалось в Петербурге. Его ровесник Джеймс Мориарти подкидывает ему украденную драгоценность.

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка 2.0» проходит 25-26 ноября на площадке «Старт хаб» на «Красном Октябре» в Москве. 


Фото: Pixabay.com