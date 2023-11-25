На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

Экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» открылись на Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне № 15 ВДНХ.





Выставка «Россия в движении» показывает посетителям достижения в транспорте, выставка «Строим будущее» — в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.





В рамках выставки-форума «Россия» также доступна экспозиция Министерства культуры России. Главный арт-объект — «Портрет российской культуры». В одном масштабном кадре представлено более 160 героев — от легенд до молодых талантов.





В павильоне посетителей ждут восемь мультимедийных зон, где показаны основные достижения культуры за последние 20 лет. А также выставки, лекции, мастер-классы, интервью героев «Портрета» и открытая студия с юными талантами.





«Что принципиально отличает нашу площадку? Живое общение. Вы сможете встретиться с героями «Портрета», со звездами экрана, сцены и, конечно, задать им свои вопросы. Ждем вас в павильоне «Наша культура», — ранее отмечала Ольга Любимова.





Напомним, международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. На выставке представлены природные богатства, высокие технологии, древние традиции и современная культура 89 регионов России.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой