Ушла из жизни актриса Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева

25.11.2023
Заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева скончалась на 79-м году жизни в Петербурге. Соответствующая информация размещена на странице театра «ВКонтакте».
В Молодежном театре актриса сыграла множество ролей в спектаклях: «И дольше века длится день», «Звучала музыка в саду», «Трехгрошовая опера», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Три сестры». В 2012 году Наталия Дмитриева была номинирована на театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» за роль Тети в спектакле «Фантазии Фарятьева».
Среди ее работ в кино: фильмы «Бумбараш», «Уходя, уходи», сериалы «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».
«Эту потерю будет невозможно восполнить. Скорбим вместе с родными и близкими», — говорится в сообщении театра.
Фото: Pixabay.com