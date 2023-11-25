Мультфильм «Мальчик и птица» выйдет в российский прокат 7 декабря

25.11.2023

Мультфильм «Мальчик и птица» выйдет в российский прокат 7 декабря
«Мальчик и птица», ставший первым анимационным фильмом японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки за десять лет, выйдет в российский прокат 7 декабря.

Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика, после окончания проката «Мальчика и птицы» режиссер начнет работу над новым фильмом.

По словам президента студии Ghibli Тосио Судзуки, теплый прием «Мальчика и птицы» дает уверенность в том, что Миядзаки продолжит работу над другими историями. Правда, для этого нужно дождаться окончания проката его новой работы.

«Миядзаки необходимо опустошить его разум. Когда тот превращается в чистый холст, то у Хаяо появляются новые идеи. Нужно просто немного подождать», — сказал Судзуки.


Фото: кадр из фильма «Мальчик и птица»