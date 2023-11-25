Мультфильм «Мальчик и птица» выйдет в российский прокат 7 декабря

«Мальчик и птица», ставший первым анимационным фильмом японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки за десять лет, выйдет в российский прокат 7 декабря.





Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика , после окончания проката «Мальчика и птицы» режиссер начнет работу над новым фильмом.





По словам президента студии Ghibli Тосио Судзуки, теплый прием «Мальчика и птицы» дает уверенность в том, что Миядзаки продолжит работу над другими историями. Правда, для этого нужно дождаться окончания проката его новой работы.





«Миядзаки необходимо опустошить его разум. Когда тот превращается в чистый холст, то у Хаяо появляются новые идеи. Нужно просто немного подождать», — сказал Судзуки.









Фото: кадр из фильма «Мальчик и птица»