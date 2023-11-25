На культурных площадках Москвы пройдет «Неделя Тютчева» к 220-летию поэта

С 29 ноября по 5 декабря в московских библиотеках пройдет «Неделя Тютчева» — серия мероприятий, посвященная жизни и творчеству известного поэта. Событие приурочено к 220-летию со дня рождения Федора Ивановича Тютчева, сообщили в Объединении культурных центров Южного округа Москвы.





В рамках недели в библиотеках и культурных центрах юга Москвы жители и гости столицы смогут подробнее познакомиться с историей жизни поэта. Для посетителей будет организована увлекательная программа, которая включает тематические мастер-классы, литературные квизы, концерты, поэтические вечера, экскурсии, литературный диктант и многое другое.





Библиотеки и культурные центры Юга Москвы в честь юбилея выпустят лимитированную серию Единых читательских билетов с изображением Федора Тютчева.







Одно из самых масштабных мероприятий «Недели Тютчева» — большой фестиваль «Тютчев. Эпоха» — состоится 2 декабря в культурном центре «Маяк». Его здание превратится в настоящую машину времени и перенесет посетителей в атмосферу XIX века.





С полным списком мероприятий «Недели Тютчева» можно ознакомиться на сайте проекта.









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