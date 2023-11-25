В Москве назвали победителей национальной премии «Радиомания — 2023»

В Москве наградили победителей национальной премии «Радиомания-2023». Церемонию вручения призов провела Российская академия радио (РАР).





Как сообщает « Комсомольская правда », в категории «Новости» победа у программы «Новостные выпуски на радио «Комсомольская правда». Вероника Борисенкова» (радиостанция «Комсомольская правда»), в номинации «Художественная/документальная программа» награду получил художественно-документальный сериал «Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом» радиостанции «Звезда FM». За лучшее интервью наградили проект Ксении Стриж «Живая струна» на «Радио Шансон». Среди лауреатов 2023 года также радио «Орфей», «Маяк», «Русское радио», региональные «Спутник FM», «Первое радио Кубани», «Югра» и другие.





Дипломы и престижные микрофоны получили сразу десять проектов ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).





«Радиомания» — самая авторитетная премия в отечественном радиовещании. В этом году на главную отраслевую награду претендовали 287 работ. Помимо сетевых радиостанций, в конкурсе приняли участие радиокомпании из 45 регионов страны.









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