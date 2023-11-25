В «Современнике» состоится премьера спектакля Гарика Сукачева «САШАШИШИН»

В Московском театре «Современник» 29 и 30 ноября пройдет премьера спектакля «САШАШИШИН» в постановке Гарика Сукачева.





Как сообщает « Российская газета », это второй режиссерский опыт Гарика Сукачева на знаменитой сцене на Чистых прудах. В основу постановки лег роман Александры Николаенко «Убить Бобрыкина», получивший в свое время премию «Русский Букер», а в центре повествования — жизнь и переживания особенного человека, аутиста Саши Шишина.





Спектакль был задуман Гариком Сукачевым около пяти лет назад, добро на постановку в «Современнике» дала еще Галина Волчек. Первую инсценировку Сукачев вместе с петербургским драматургом Ольгой Погодиной создали еще в 2018-м. Хореографом постановки выступил Егор Дружинин, художником по пластике — много лет сотрудничавший с «Цирком дю Солей» Павел Брюн, сценографию и костюмы создал известный театральный художник, модельер Андрей Шаров, а музыку написал Петр Налич.





«САШАШИШИН» — первая полноценная коллаборация Театра кукол им. Образцова с драматической труппой. Куклы выходят на сцену не просто вместе с артистами, а играют отдельную линию всего действа.





Сашу Шишина в юности исполняет Дмитрий Смолев, в зрелом возрасте — Василий Мищенко.









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