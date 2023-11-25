В Москве покажут три спектакля в рамках фестиваля «Уроки режиссуры»

В трех столичных театрах представят спектакли участников VII фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры», сообщили в пресс-службе фестиваля.





27 ноября на Новой сцене Театра им. Вахтангова состоится единственный московский показ спектакля «Левша» Донецкого республиканского академического молодежного театра (Макеевка). Режиссером выступил Максим Жданович. 28 ноября на Основной сцене Театра им. Маяковского пройдет московская премьера спектакля «Гамлет. Машину. Цемент» Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана (Йошкар-Ола). И, наконец, 1 декабря на Основной сцене РАМТа покажут столичную премьеру спектакля «Матренин двор» Томского областного театра драмы режиссера Юрия Печенежского. Это первая постановка по Александру Солженицыну в Томске.





VII фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» проходит с 6 октября по 4 декабря. На главных театральных площадках Москвы — конкурсные показы 14 спектаклей. Среди участников фестиваля — театры из городов Москва, Санкт-Петербург, Лесосибирск, Нягань, Екатеринбург, Луганск, Кудымкар, Макеевка, Йошкар-Ола, Томск и др.





Торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение лауреатов состоится 4 декабря на сцене Московского театра «Et Cetera» под руководством Александра Калягина. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









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