Документальный фильм «Без границ» выйдет 25 ноября

Онлайн-кинотеатр Okko 25 ноября эксклюзивно покажет документальный фильм и серию видеороликов «Без границ», которые посвящены 10 финалистам национального чемпионата «Абилимпикс» и рассказывают об историях профессионального успеха людей с ограниченными возможностями здоровья.





«Документальный фильм и серия видеороликов «Без границ» — яркое свидетельство, что невозможность — лишь иллюзия, неспособная удержать человека от стремления к самореализации и успеху», — сообщили в пресс-службе кинокомпании Not Alone Production.





Проект рассказывает, в частности, о Дмитрии Девяткове, который, потеряв зрение, освоил профессию массажиста в возрасте 43 лет. Героями также стали Алексей Юдин, работающий ювелиром, несмотря на ахондроплазию, Илина Баймуратова, ставшая успешным фотографом, хотя ее зрение сохранено только на 20%, и другие, передает ТАСС





Фильм создала кинокомпания Not Alone Production по заказу Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters совместно с чемпионатом «Абилимпикс» при поддержке Института развития интернета. Режиссером и продюсером проекта стал Данил Мотин.









Фото: АГН «Москва»