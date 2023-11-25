Минкультуры может отказать в прокате фильму «Поедем с тобой в Макао»

Министерство культуры России может не выдать прокатное удостоверение фильму Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао», сообщает Бюллетень кинопрокатчика.





По словам представителей продюсерской компании FT Production, занимавшейся производством ленты, картину проверяют на пропаганду азартных игр.





Фильм повествует о заядлом игроке в покер, который выходит из тюрьмы и открывает своему сыну-студенту новый мир подпольных казино. Главные роли в «Поедем с тобой в Макао» исполнили Олег Чугунов, Юлия Марченко, Илларион Маров, Олег Рязанцев, Анна Завтур, Федор Лавров и сам режиссер.





Отмечается, что прокатное удостоверение будет действительно только на время проведения кинофестиваля «Зимний», где 4 декабря должна состояться премьера картины.









Фото: кадр из фильма «Поедем с тобой в Макао»