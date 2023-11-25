В Санкт-Петербурге состоится премьера спектакля «Первая любовь»

В Эрмитажном театре пройдет премьера спектакля «Первая любовь», посвященного 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, сообщили в пресс-службе проекта.





Народная артистка России Илзе Лиепа исполнит роль возлюбленной композитора Веры Скалон. Известная балерина выступит и как драматическая актриса, и как танцовщица, тем самым отметив свой юбилей.





В основе спектакля романтический рассказ Юрия Нагибина «Сирень». В постановке звучит знаменитое сочинение Рахманинова — Второй концерт для фортепиано с оркестром. В исполнении примут участие Симфонический концертный оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением Алексея Васильева, молодежный хор Khutoretskaya Consort и артисты балета. Режиссером спектакля выступил Антон Свит, хореограф — заслуженный деятель искусств России Николай Андросов. Текст от автора читает заслуженный артист России, актер Московского театра сатиры Игорь Лагутин.





Спектакль «Первая любовь» создан при поддержке Российского фонда культуры.





В ноябре Эрмитажному театру исполняется 240 лет со дня основания и 25 лет со дня возобновления его деятельности.









Фото: Pixabay.com