Выставку о мореходстве в античную эпоху представят в Выборге

С 25 ноября в выставочном центре в Выборге Ленинградской области начнет работу выставка «Паруса Эллады. Мореходство в античном мире», сообщается на сайте выставочного центра.





Выставка, которая будет действовать до 1 апреля 2024 года, расскажет о древних судостроителях, мореплавателях и морских божествах. Государственный Эрмитаж предоставит 245 экспонатов из своих фондов, включая рыбное блюдо с краснофигурной росписью, датируемое IV веком до н. э.





Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, выставка в центре «Эрмитаж-Выборг» охватывает временной промежуток от VI века до н. э. до III века н. э. В нее вошли предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе античные фигурные сосуды из глины, стекла и камня, в оформлении которых использована морская тематика.





Важной частью экспозиции являются греческие амфоры. Сведения, получаемые в ходе изучения тарных амфор, а также клейм и надписей, оставшихся на ручках сосудов, позволяют представить географию торговых путей Античного мира.









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