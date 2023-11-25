Театр Ленсовета отметит 90-летие премьерой спектакля «Бешеные деньги»

Академический театр имени Ленсовета покажет премьеру спектакля «Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского, с которой 90 лет назад началась история этой труппы.





Премьера включена в программу проходящего в городе III Всероссийского театрального фестиваля «Вперед к Островскому!», сообщает ТАСС





«Бешеные деньги» — стремительная, ироничная и очень современная именно сегодня пьеса Островского. В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но в отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива, но с детских лет избалована бездельем и деньгами», — рассказал режиссер спектакля Юрий Цуркану.





Впервые эта комедия появилась на афише Нового театра (ныне — имени Ленсовета) 19 ноября 1933 года и за прошедшие десятилетия не утратила своей актуальности. В премьерном спектакле принимают участие народные артисты России Анна Алексахина (Надежда Чебоксарова) и Сергей Мигицко (Кучумов). В постановочную бригаду вошли сценограф Николай Слободяник, художник по костюмам Ника Велегжанинова, художник по свету Денис Солнцев, композитор, заслуженный артист России Евгений Стецюк.





Как сообщается на сайте театра, премьерные показы «Бешеных денег» пройдут 25 и 26 ноября, 10 декабря, 3 и 26 января.









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