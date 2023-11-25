МХТ имени Чехова покажет премьеру спектакля «Речи немых»

Премьера спектакля режиссера Екатерины Шиховой «Речи немых» состоится 25 и 26 ноября на Новой сцене МХТ имени Чехова, сообщили в пресс-службе театра.





Спектакль поставлен по книге Виктора Бердинских «Речи немых», которая написана в жанре «устной истории». Автор собрал монологи крестьян, которые делятся воспоминаниями о жизни, революции, колхозе и войне. Жанр спектакля в театре определили как документальную историю.





Режиссер отметила, что услышала сегодняшнее звучание в монологах простых людей, которые жили 100 лет назад, ценили жизнь и ценили малое, несмотря на все катаклизмы, которые с ними происходили.





Эскиз спектакля был создан в марте 2023 года в рамках экспериментального проекта «Артхаб». По итогам конкурса спектакль приняли в репертуар. Над постановкой работали художник Нина Антропова, художник по свету Мария Белозерцева, композитор Виталий Корбесашвили. Автором инсценировки выступила Олеся Лихачева.





В спектакле заняты Вероника Васант, Павел Ващилин, Мухтар-Али Мурзин, Артем Соколов, Ксения Теплова, Илья Козырев.









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